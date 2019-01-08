На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 января уменьшился до 13,377 млрд кубометров.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном.

В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.