Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию с православной церковью на Украине.
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
  • РИА Новости

«У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Вместе с этим она добавила, что церковь на Украине со временем объединится благодаря желанию самих украинцев. 

«Рано или поздно на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей… а благодаря общинам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.

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