Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
- РИА Новости
«У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви», — сказала она в эфире телеканала NewsOne.
Вместе с этим она добавила, что церковь на Украине со временем объединится благодаря желанию самих украинцев.
«Рано или поздно на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей… а благодаря общинам», — отметила она.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.