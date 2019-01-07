Патриарх Кирилл назвал ПЦУ объединением раскольников

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — является объединением двух групп раскольников.
Патриарх Кирилл назвал ПЦУ объединением раскольников
  • РИА Новости

«По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились», — цитирует РИА Новости патриарха.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что после получения томоса об автокефалии задачей украинских политиков является недопущение межконфессиональной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить