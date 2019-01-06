Ющенко: Тимошенко мешала созданию новой церкви на Украине
Об этом он сказал в интервью каналу «Прямой».
По словам Ющенко, перед его визитом к иерусалимскому патриарху Тимошенко встретилась с предстоятелем и попросила, чтобы патриарх «не торопился» в вопросе создания новой церкви на Украине.
«Да. Эту установку преподнесли как политическую», — сказал Ющенко, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Тимошенко назвала предоставленный украинской церкви томос об автокефалии стимулом к единству Украины.
5 января стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.