Ющенко: Тимошенко мешала созданию новой церкви на Украине

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что во времена его президентства украинский политик Юлия Тимошенко препятствовала созданию новой церкви в стране.

Об этом он сказал в интервью каналу «Прямой».

По словам Ющенко, перед его визитом к иерусалимскому патриарху Тимошенко встретилась с предстоятелем и попросила, чтобы патриарх «не торопился» в вопросе создания новой церкви на Украине.

«Да. Эту установку преподнесли как политическую», — сказал Ющенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Тимошенко назвала предоставленный украинской церкви томос об автокефалии стимулом к единству Украины.

5 января стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.