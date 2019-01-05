В УПЦ предупредили о готовящейся провокации радикалов в Чернигове

В Украинской православной церкви (УПЦ) предупредили о подготовке радикалами провокации у кафедрального собора в Чернигове.

«Радикалы из «Правого сектора»* на странице в Facebook разместили анонс об организации ими провокаций возле кафедрального собора Украинской православной церкви в Чернигове», — сообщили в пресс-службе УПЦ.

Как отмечается, радикалы предлагают жителям Чернигова «принуждать верующих УПЦ переходить к новому «церковному объединению».

Ранее депутат Верховной рады, экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош призвал начать «охоту» на священников канонической УПЦ.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).