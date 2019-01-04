На Украине уничтожили артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны

В Хмельницкой области Украины сапёры уничтожили артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Государственную службу страны по чрезвычайным ситуациям.

«Отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области был уничтожен один 76 мм артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны», — указали в ведомстве.

Отмечается, что взрывоопасную находку обнаружили местные жители в селе Севрюки.

Ранее в Подмосковье участковый пострадал в результате взрыва боеприпаса времён войны.

Также «Крыминформ» сообщал, что в Крыму обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны.