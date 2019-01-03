В РПЦ заявили о задержании тиража послания патриарха Кирилла на Украине

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Украинская таможенная служба не пропустила в страну тираж рождественского послания патриарха Кирилла, отправленный из России. Об этом рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В РПЦ заявили о задержании тиража послания патриарха Кирилла на Украине
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Источники на Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания Патриарха Кирилла, ранее отправленный из России, для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января», — написал он в Telegram-канале.

По словам Легойды, это произошло, потому что «якобы не соблюдены таможенные формальности».

«Ну что же, товарищ Ярославский с компанией, наверное, переворачиваются в гробу с ощущением дежавю. Но времена не те: можно и со смартфона зачитать. Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда», — заключил он.

Ранее в РПЦ заявили, что новая церковь отбросит Украину «ещё дальше от мира».

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