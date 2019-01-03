СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине

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Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти в стране, которая, по данным ведомства, была предпринята в мае 2018 года.
СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Как отмечается, по данным СБУ, в мае прошлого года в Чехии было проведено мероприятие «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК), на котором Верховная рада Украины, Генеральная прокуратура и МВД были названы незаконными и преступными. При этом сам ПНУК был провозглашён единственным легитимным законодательным органом Украины.

Кроме того, участниками конгресса было объявлено о создании военизированных структур, в том числе Украинской народной армии и спецслужбы «Тайная екзекьюта», пишет издание.

В марте депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы к участию в военном перевороте.

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