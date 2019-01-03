Прокуратура возбудила дело после избиения авиаконструктора в Киеве

Киевская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора госпредприятия «Антонов», заявили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в следственный отдел управления полиции в Киеве поступило заявление об избиении «сотрудника КБ имени Антонова за якобы его причастность к мошенническим действиям при обмене валюты».

«По данному факту… внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 («Умышленное лёгкое телесное повреждение») УК Украины и начато досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе изучения материалов уголовного производства и проведения допроса потерпевшего установлены обстоятельства, которые свидетельствуют «о возможной причастности к указанным событиям сотрудников полиции».

«Учитывая вышеизложенное, местной прокуратурой… внесены сведения о совершении работниками полиции уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авиаконструктор «Антонова», один из создателей самолёта Ан-225 «Мрия» 81-летний Виктор Ковальский был избит в Киеве.

При этом, по его словам, среди нападавших якобы были и сотрудники правоохранительных органов.