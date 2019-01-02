На Украине мужчина украл мощи святого из церкви

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В городе Доброполье Донецкой области Украины мужчина украл из церкви мощи Георгия Победоносца.
На Украине мужчина украл мощи святого из церкви
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-центр полиции Донецкой области.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от настоятеля местного храма о том, что неизвестный похитил из помещения ларец с мощами Георгия Победоносца... Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Доброполья», — указывается в заявлении.

Как отмечается, мужчина слышал, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их.

По данным полиции, мощи изъяты в качестве вещественных доказательств. Против мужчины открыли уголовное производство по статье, связанной с «надругательством над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

Ранее в Одесской области неизвестные устроили погром в храме в селе Семёновка Белгород-Днестровского района. Злоумышленники украли пожертвования и осквернили церковное помещение.

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