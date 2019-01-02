В ЛНР обвинили Порошенко в подготовке провокации ради нового военного положения
- Reuters
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов», — сказал он, добавив, что глава Украины также намерен использовать ситуацию для повышения своего рейтинга.
Марочко добавил, что это будет происходить при поддержке западных партнёров Украины.
Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в использовании военного положения для наращивания сил в Донбассе.
26 декабря Порошенко заявил, что решил не продлевать действие военного положения, чтобы обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах.