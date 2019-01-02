В ЛНР обвинили Порошенко в подготовке провокации ради нового военного положения

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко намерен устроить провокацию для введения нового режима военного положения в стране.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов», — сказал он, добавив, что глава Украины также намерен использовать ситуацию для повышения своего рейтинга.

Марочко добавил, что это будет происходить при поддержке западных партнёров Украины.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в использовании военного положения для наращивания сил в Донбассе.

26 декабря Порошенко заявил, что решил не продлевать действие военного положения, чтобы обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах.