На обслуживание госдолга в 2019 году Украина направит более 145 млрд гривен
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что такую сумму предусмотрели в законе о госбюджете на текущий год.
По данным телеканала, в бюджете на 2018 год на обслуживание государственного долга предусматривалось выделение более 130 млрд гривен.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.