Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век
- © Михаил Маркив
- РИА Новости
Политик обратил внимание на социальную рекламу на билбордах, которая обещает снижение цен на газ.
«Культура экономики — она даёт базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это враньё, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать — пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — сказал Ющенко.
Стоимость природного газа для населения Украины с 1 ноября выросла до 8,5 тыс. грн (около $300) за тысячу кубометров.