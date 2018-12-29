Эксперт прокомментировал решение России запретить импорт ряда украинских товаров
- РИА Новости
По словам Асафова, Москва действует аккуратно и расширяет санкционные списки так, чтобы не нанести ущерб простым гражданам страны.
«Со временем, я думаю, будет дополнительное расширение персональных пакетов санкций», — прогнозирует он.
Что касается товаров, то эксперт отметил, что у Украины нет другого такого рынка, как Россия.
Ранее в Госдуме назвали необходимой мерой запрет на импорт ряда украинских товаров.