Эксперт прокомментировал решение России запретить импорт ряда украинских товаров

Политолог Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание российским премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления о введении запрета на импорт ряда украинских товаров.

По словам Асафова, Москва действует аккуратно и расширяет санкционные списки так, чтобы не нанести ущерб простым гражданам страны.

«Со временем, я думаю, будет дополнительное расширение персональных пакетов санкций», — прогнозирует он.

Что касается товаров, то эксперт отметил, что у Украины нет другого такого рынка, как Россия.

Ранее в Госдуме назвали необходимой мерой запрет на импорт ряда украинских товаров.