Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik оценил реакцию Украины на завершение строительства в Крыму заграждения на границе.

Как отметил эксперт, планы Киева по строительству фортификационных сооружений на границе с Россией не были реализованы, поскольку всё, что связано с инфраструктурными объектами на Украине, в первую очередь направлено на обогащение властей.

«Об обороноспособности страны, об экономике они не думают», — сказал Мезюхо.

Он добавил, что возведение Россией заграждения на севере Крыма — необходимая мера.

Ранее ФАН сообщало, что пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с продвигаемым Киевом проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией.