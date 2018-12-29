Эксперт оценил реакцию Украины на постройку в Крыму заграждения на границе
- РИА Новости
Как отметил эксперт, планы Киева по строительству фортификационных сооружений на границе с Россией не были реализованы, поскольку всё, что связано с инфраструктурными объектами на Украине, в первую очередь направлено на обогащение властей.
«Об обороноспособности страны, об экономике они не думают», — сказал Мезюхо.
Он добавил, что возведение Россией заграждения на севере Крыма — необходимая мера.
Ранее ФАН сообщало, что пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с продвигаемым Киевом проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией.