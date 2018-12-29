Эксперт оценил реакцию Украины на постройку в Крыму заграждения на границе

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Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik оценил реакцию Украины на завершение строительства в Крыму заграждения на границе.
Эксперт оценил реакцию Украины на постройку в Крыму заграждения на границе
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, планы Киева по строительству фортификационных сооружений на границе с Россией не были реализованы, поскольку всё, что связано с инфраструктурными объектами на Украине, в первую очередь направлено на обогащение властей.

«Об обороноспособности страны, об экономике они не думают», — сказал Мезюхо.

Он добавил, что возведение Россией заграждения на севере Крыма — необходимая мера.

Ранее ФАН сообщало, что пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с продвигаемым Киевом проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией.

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