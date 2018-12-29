Экс-депутат Рады прокомментировал заявление о потерях Украины из-за блокады Крыма
- РИА Новости
«На поставках воды и электроэнергии в Крым мы потеряли очень много, это правда. Изначально, когда прошёл референдум, звучали предложения о том, чтобы Украина продолжала энерго- и водоснабжение Крыма. Хотели только пересмотреть тарифы. Но эти мысли были отвергнуты по политическим соображениям», — сказал Килинкаров.
По его словам, из-за недальновидной и непродуманной политики Киев действительно теряет сотни миллионов долларов и шанс на то, чтобы заработать их в будущем.
Со своей стороны, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН сказал, что попытки сделать хуже жителям Крыма оборачиваются более серьёзным вредом для тех, кто пытается это организовать.
«Крымчане могли бы поставлять свою сельхозпродукцию, в ответ Украина могла бы поставлять свою продукцию. Из-за разрыва экономических связей между Крымом и Украиной страдают производители и самой Украины», — считает эксперт.
Ранее в Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова.