Экс-депутат Рады прокомментировал заявление о потерях Украины из-за блокады Крыма

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

«На поставках воды и электроэнергии в Крым мы потеряли очень много, это правда. Изначально, когда прошёл референдум, звучали предложения о том, чтобы Украина продолжала энерго- и водоснабжение Крыма. Хотели только пересмотреть тарифы. Но эти мысли были отвергнуты по политическим соображениям», — сказал Килинкаров.

По его словам, из-за недальновидной и непродуманной политики Киев действительно теряет сотни миллионов долларов и шанс на то, чтобы заработать их в будущем.

Со своей стороны, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН сказал, что попытки сделать хуже жителям Крыма оборачиваются более серьёзным вредом для тех, кто пытается это организовать.

«Крымчане могли бы поставлять свою сельхозпродукцию, в ответ Украина могла бы поставлять свою продукцию. Из-за разрыва экономических связей между Крымом и Украиной страдают производители и самой Украины», — считает эксперт.

Ранее в Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова.