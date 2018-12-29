Эксперт прокомментировал новое заявление Слободяна о въезде для российских мужчин

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Публицист Игорь Друзь в беседе с ФАН прокомментировал опровержение пресс-секретарём Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олегом Слободяном своего собственного заявления о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Эксперт прокомментировал новое заявление Слободяна о въезде для российских мужчин
  • ©dpsu.gov.ua

«Трудно сказать, было ли это ошибкой или украинские пограничники меняют свои решения на ходу. Но такой непрофессионализм на Украине во всём», — сказал Друзь.

По его мнению, решение о запрете изначально было неправильным.

Как пояснил эксперт, на Украине и в России живут родные люди и Киев не даёт им видеться друг с другом.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН оценил завершение строительства заграждения на границе с Украиной.

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