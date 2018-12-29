Эксперт прокомментировал новое заявление Слободяна о въезде для российских мужчин
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«Трудно сказать, было ли это ошибкой или украинские пограничники меняют свои решения на ходу. Но такой непрофессионализм на Украине во всём», — сказал Друзь.
По его мнению, решение о запрете изначально было неправильным.
Как пояснил эксперт, на Украине и в России живут родные люди и Киев не даёт им видеться друг с другом.
Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН оценил завершение строительства заграждения на границе с Украиной.