В Совфеде прокомментировали реакцию Украины на постройку в Крыму заграждения на границе

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Nation News прокомментировал реакцию Украины на завершение строительства в Крыму заграждения на границе.

«Тут нужно понимать, что, когда делали стену на Украине, это была больше пропаганда и политика, а у нас — практика», — заявил он.

По его словам, ограждение в Крыму — это просто окончательное оформление российских границ, как и в других местах.

Ранее ФАН сообщало, что пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с продвигаемым Киевом проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией.