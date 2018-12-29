В Совфеде прокомментировали реакцию Украины на постройку в Крыму заграждения на границе
- РИА Новости
«Тут нужно понимать, что, когда делали стену на Украине, это была больше пропаганда и политика, а у нас — практика», — заявил он.
По его словам, ограждение в Крыму — это просто окончательное оформление российских границ, как и в других местах.
Ранее ФАН сообщало, что пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с продвигаемым Киевом проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией.