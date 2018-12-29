Эксперт прокомментировал заявление о потерях Украины из-за блокады Крыма

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Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Эксперт прокомментировал заявление о потерях Украины из-за блокады Крыма
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, Киев выбрал самую убыточную для себя политику по разрыву связей, ущемлению бизнеса и введению блокад.

«Блокады и перекрытие торговых связей стали крайне болезненным ударом для украинской экономики, так как являются чистой политикой. Киев пошёл на эти шаги, считая, что ситуация с Крымом разрешится очень быстро», — сказал Суздальцев.

По его словам, Украине по большому счёту уже нечего предложить полуострову.

Ранее в Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова.

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