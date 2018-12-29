Эксперт прокомментировал заявление о потерях Украины из-за блокады Крыма
- РИА Новости
Как отметил эксперт, Киев выбрал самую убыточную для себя политику по разрыву связей, ущемлению бизнеса и введению блокад.
«Блокады и перекрытие торговых связей стали крайне болезненным ударом для украинской экономики, так как являются чистой политикой. Киев пошёл на эти шаги, считая, что ситуация с Крымом разрешится очень быстро», — сказал Суздальцев.
По его словам, Украине по большому счёту уже нечего предложить полуострову.
Ранее в Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова.