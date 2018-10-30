Тимошенко намерена добиться от России €100 млрд компенсации за Крым

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков, якобы нанесённых утратой Донбасса и Крыма.

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит €100 млрд. Это масштаб того, что могут получить наши граждане за изуродованную жизнь», — приводятся слова Тимошенко на сайте её партии.

Она заверила, что новая власть «проведёт тщательную инвентаризацию причинённого Россией вреда и заставит Кремль заплатить за агрессию против Украины».

По словам Тимошенко, её команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам.

Ранее Тимошенко рассказала, как Киеву вернуть Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.