На Украине заявили, что страна может стать мировым центром по производству электрокаров

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Украина имеет богатые месторождения лития и кобальта и может стать «мировым центром» по производству батарей и электрокаров, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
На Украине заявили, что страна может стать мировым центром по производству электрокаров
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«На Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал он в Facebook.

По его словам, для этого Верховной раде нужно принять закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в стране.

«И мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», — подчеркнул он.

В 2017 году Ассоциация автопроизводителей Украины заявила об увеличении спроса на электромобили в стране на 227%. 

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