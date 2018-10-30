На Украине заявили, что страна может стать мировым центром по производству электрокаров

Украина имеет богатые месторождения лития и кобальта и может стать «мировым центром» по производству батарей и электрокаров, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«На Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», — написал он в Facebook.

По его словам, для этого Верховной раде нужно принять закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в стране.

«И мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», — подчеркнул он.

В 2017 году Ассоциация автопроизводителей Украины заявила об увеличении спроса на электромобили в стране на 227%.