В полиции Киева назвали причину «взрыва» в центре города

В Печерском районе Киева произошло замыкание силового кабеля, которое было принято за взрыв. Угрозы для жителей украинской столицы нет. Об этом информирует пресс-служба киевской полиции в Facebook.

«Улица Ивана Кудри, 42: замыкание силового кабеля. Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет», — указано в сообщении. Ранее сообщалось о произошедшем в центре украинской столицы взрыве.