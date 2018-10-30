В полиции Киева назвали причину «взрыва» в центре города
В Печерском районе Киева произошло замыкание силового кабеля, которое было принято за взрыв. Угрозы для жителей украинской столицы нет. Об этом информирует пресс-служба киевской полиции в Facebook.
«Улица Ивана Кудри, 42: замыкание силового кабеля. Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось о произошедшем в центре украинской столицы взрыве.
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