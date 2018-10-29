Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Яценюка

Короткая ссылка
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, действующего министра юстиции страны Павла Петренко и ещё двоих чиновников Минюста.
Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Яценюка
  • РИА Новости

Как сообщают «Украинские новости», они подозреваются в растрате государственных средств в крупном размере и отмывании доходов.

Заявитель отметил, что НАБУ ранее отказывалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился в суд с жалобой. Суд удовлетворил иск.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не раскрываются.

Ранее сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал Яценюк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить