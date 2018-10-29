Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Яценюка

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, действующего министра юстиции страны Павла Петренко и ещё двоих чиновников Минюста.

Как сообщают «Украинские новости», они подозреваются в растрате государственных средств в крупном размере и отмывании доходов.

Заявитель отметил, что НАБУ ранее отказывалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился в суд с жалобой. Суд удовлетворил иск.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не раскрываются.

Ранее сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал Яценюк.