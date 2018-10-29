В ДНР заявили об использовании ВСУ беспилотника возле Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что украинские силовики при помощи БПЛА сбросили зажигательные боеприпасы на село Старомихайловка, в результате чего загорелся жилой дом.
«Сегодня в 14:00 вооружённые формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населённый пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — указывается в заявлении.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. На месте работают пожарные МЧС ДНР.
Ранее в ДНР сообщили о сбитом украинском БПЛА.