В ДНР заявили об использовании ВСУ беспилотника возле Донецка

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины применили боевой беспилотник около Донецка.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что украинские силовики при помощи БПЛА сбросили зажигательные боеприпасы на село Старомихайловка, в результате чего загорелся жилой дом.

«Сегодня в 14:00 вооружённые формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населённый пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. На месте работают пожарные МЧС ДНР.

Ранее в ДНР сообщили о сбитом украинском БПЛА.