В ДНР заявили об использовании ВСУ беспилотника возле Донецка

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Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины применили боевой беспилотник около Донецка.
В ДНР заявили об использовании ВСУ беспилотника возле Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что украинские силовики при помощи БПЛА сбросили зажигательные боеприпасы на село Старомихайловка, в результате чего загорелся жилой дом. 

«Сегодня в 14:00 вооружённые формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населённый пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. На месте работают пожарные МЧС ДНР.

Ранее в ДНР сообщили о сбитом украинском БПЛА.

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