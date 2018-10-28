СМИ: В Киеве националисты и депутат блокировали машину женщины с ребёнком

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Жительница Киева Елена Домбровская заявила, что на одной из заправок националисты во главе с депутатом Киевсовета Владимиром Назаренко блокировали её автомобиль, в котором находился ребёнок-инвалид. 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам женщины, она заехала на АЗС, так как у неё заканчивалось топливо. Националисты преградили ей дорогу и сказали, что заправка не работает.

После того как она заехала на заправку, националисты окружили её автомобиль и прошли с ней к кассиру. 

«Начали мою платёжную карту вырывать у меня из рук и ломать компьютер кассиру. Женщина тоже была напугана. Ребёнок в машине был напуган. Я парням объяснила, что ребёнок с инвалидностью, эпилептик, пожалуйста, я должна ехать, у меня заканчивается топливо», — отметила она.

По её словам, националисты обвинили её в поддержке России и участии в махинациях. 

«Молодые люди с неадекватными глазами и кривлялись, и издевались надо мной, как будто я россиянка: «Езжайте туда», — рассказала она. 

Ранее в Киеве прошёл многотысячный марш националистов.

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