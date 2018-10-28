СМИ: В Киеве националисты и депутат блокировали машину женщины с ребёнком
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По словам женщины, она заехала на АЗС, так как у неё заканчивалось топливо. Националисты преградили ей дорогу и сказали, что заправка не работает.
После того как она заехала на заправку, националисты окружили её автомобиль и прошли с ней к кассиру.
«Начали мою платёжную карту вырывать у меня из рук и ломать компьютер кассиру. Женщина тоже была напугана. Ребёнок в машине был напуган. Я парням объяснила, что ребёнок с инвалидностью, эпилептик, пожалуйста, я должна ехать, у меня заканчивается топливо», — отметила она.
По её словам, националисты обвинили её в поддержке России и участии в махинациях.
«Молодые люди с неадекватными глазами и кривлялись, и издевались надо мной, как будто я россиянка: «Езжайте туда», — рассказала она.
Ранее в Киеве прошёл многотысячный марш националистов.