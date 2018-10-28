Украинские силовики проведут мероприятия по противодействию угрозам в Донбассе
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«Командование объединенных сил призывает жителей города, не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное», — говорится в сообщении.
Также граждан призывают иметь при себе документы при поездках в другие районы города.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что руководство страны и её дипломатические представительства будут делать всё, чтобы каждое государство Европейского союза взяло на себя ответственность за восстановление конкретного населённого пункта в Донбассе.
В частности, Порошенко предлагал Германии взять под патронаж Краматорск.