Украинские силовики проведут мероприятия по противодействию угрозам в Донбассе

Пресс-центр операции объединенных сил Украины в Facebook сообщил, что украинские силовики проведут 31 октября и 1 ноября в городе Краматорск Донецкой области превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

«Командование объединенных сил призывает жителей города, не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное», — говорится в сообщении.

Также граждан призывают иметь при себе документы при поездках в другие районы города.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что руководство страны и её дипломатические представительства будут делать всё, чтобы каждое государство Европейского союза взяло на себя ответственность за восстановление конкретного населённого пункта в Донбассе.

В частности, Порошенко предлагал Германии взять под патронаж Краматорск.