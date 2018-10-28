Иванишвили сомневается в вероятности второго тура выборов президента Грузии

Председатель и основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сомневается в том, что вероятность проведения второго тура президентских выборов в стране велика.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается также, что политик проголосовал на выборах.

«Вероятность второго тура очень низкая, но если встанет необходимость его проведения, то нет никаких вопросов — победит Саломе Зурабишвили», — заявил Иванишвили.

28 октября, в воскресенье, в Грузии открылись участки для голосования на президентских выборах.

В гонке принимают участие 25 кандидатов на пост главы государства.