Иванишвили сомневается в вероятности второго тура выборов президента Грузии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается также, что политик проголосовал на выборах.
«Вероятность второго тура очень низкая, но если встанет необходимость его проведения, то нет никаких вопросов — победит Саломе Зурабишвили», — заявил Иванишвили.
28 октября, в воскресенье, в Грузии открылись участки для голосования на президентских выборах.
В гонке принимают участие 25 кандидатов на пост главы государства.