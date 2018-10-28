Премьер Грузии проголосовал на выборах президента
«Я отдал голос за развитие страны, грузинские традиции и европейский выбор Грузии», — цитирует его РИА Новости.
По словам Бахтадзе, власти делают всё возможное для того, чтобы голосование проходило мирно и было прозрачным.
28 октября, в воскресенье, в Грузии открылись участки для голосования на президентских выборах.
В гонке примут участие 25 человек.
Основными претендентами на победу к настоящему времени являются независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.