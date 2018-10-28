Премьер Грузии проголосовал на выборах президента

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе проголосовал на выборах президента страны.

«Я отдал голос за развитие страны, грузинские традиции и европейский выбор Грузии», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бахтадзе, власти делают всё возможное для того, чтобы голосование проходило мирно и было прозрачным.

28 октября, в воскресенье, в Грузии открылись участки для голосования на президентских выборах.

В гонке примут участие 25 человек.

Основными претендентами на победу к настоящему времени являются независимый кандидат Саломе Зурабишвили и кандидат от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.

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