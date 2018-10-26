Лукашенко заявил о готовности Белоруссии подключиться к решению конфликта в Донбассе
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- globallookpress.com
«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это ради мира. Эту проблему — это моя точка зрения — должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, никто другой — это мы должны решить эту проблему», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее он заявил, что Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Донбассе.