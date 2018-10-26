Лукашенко заявил о готовности Белоруссии подключиться к решению конфликта в Донбассе

Минск готов подключиться к решению конфликта на юго-востоке Украины при договорённости Киева и Москвы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это ради мира. Эту проблему — это моя точка зрения — должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, никто другой — это мы должны решить эту проблему», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее он заявил, что Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Донбассе.