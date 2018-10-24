На Украине украли выделенные на реабилитацию воевавших в Донбассе деньги
- © ministryofdefenceua / Flickr
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что бизнесмены в ходе торгов предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.
В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.
«Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016—2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму более 6 млн гривен», — указывается в заявлении.
В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Киеве установили «памятник коррупции».
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.