Суд перенёс слушания по вопросу продления ареста Савченко на 25 октября
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Отмечается, что 23 октября адвокаты Савченко не явились после перерыва на продолжение заседания по рассмотрению ходатайства о продлении ареста. Сторона обвинения просила суд привлечь к рассмотрению данного вопроса государственного адвоката из центра бесплатной правовой помощи.
Суд удовлетворил этот запрос и перенёс заседание на 25 октября.
4 сентября суд продлил Савченко арест на два месяца.
Надежда Савченко была задержана в марте по обвинению в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.