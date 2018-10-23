Суд перенёс слушания по вопросу продления ареста Савченко на 25 октября

Шевченковский суд Киева перенёс на 25 октября заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении ареста депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Отмечается, что 23 октября адвокаты Савченко не явились после перерыва на продолжение заседания по рассмотрению ходатайства о продлении ареста. Сторона обвинения просила суд привлечь к рассмотрению данного вопроса государственного адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Суд удовлетворил этот запрос и перенёс заседание на 25 октября.

4 сентября суд продлил Савченко арест на два месяца.

Надежда Савченко была задержана в марте по обвинению в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.