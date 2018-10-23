Эксперт оценил уровень экономики Украины

Проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik оценил уровень экономики Украины.

По словам эксперта, ради политических амбиций Киев пожертвовал конкретными экономическими интересами.

«Действительно, Украина на сегодняшний день — это больной человек Европы. Это самая нестабильная и самая уязвимая экономика, просто потому что украинские элиты, управляющие страной, оказались не на высоте», — заявил он.

Как отметил Зубец, основным рынком для украинской продукции был российский, но он закрылся по понятным причинам, и Киев потерял рынок вагонов, продукции авиастроения, судостроения и т. д.

Что касается Европы, то, по мнению эксперта, Украина нужна ей в качестве рынка и в качестве производителя сырья.

«А украинская продукция с высокой добавленной стоимостью в Европе никому не нужна. За счёт этого страна находится в кризисе — социальном, экономическом, политическом, который вытекает из первых двух», — добавил Зубец.

Ранее стало известно, что Украина заняла первое место по уязвимости среди развивающихся рынков и восьмое место в мировом рейтинге по версии консалтинговой фирмы IHS Markit.

В сентябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования Международного валютного фонда к Киеву.