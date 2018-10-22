Алфёрова прокомментировала попадание в список угроз безопасности Украины
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- globallookpress.com
«Я могу только очень смеяться на эту тему, потому что, кроме хорошего, я этой Украине ничего не сделала», — заявила она.
Как напомнила Алфёрова, она снималась в фильмах украинских режиссёров на украинских киностудиях.
По словам актрисы, у неё есть родственники на Украине и она всё время говорила замечательные слова, к примеру, о Киеве, о том, как он преобразился.
Ранее актёр Леонид Ярмольник в беседе с RT оценил включение его имени в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.