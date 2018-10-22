Саакашвили рассказал о финансовой помощи от своей матери

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что его мать Гиули Аласания иногда ему помогает. Об этом он сообщил журналистам передачи «Украинские сенсации» на телеканале «1+1».

«Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моим жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — сказал он.

Также Саакашвили, который в настоящее время живёт в Нидерландах, рассказал, что платит за «коммуналку» около €300—350 в месяц. С уборкой ежемесячная оплата жилья ему обходится примерно в €400.

Ранее Саакашвили заявил, что вернётся на Украину после ухода с поста главы украинского государства Петра Порошенко.