Саакашвили рассказал о финансовой помощи от своей матери

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что его мать Гиули Аласания иногда ему помогает. Об этом он сообщил журналистам передачи «Украинские сенсации» на телеканале «1+1».
Саакашвили рассказал о финансовой помощи от своей матери
  • ©Serg Glovny
  • globallookpress.com

«Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моим жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — сказал он.

Также Саакашвили, который в настоящее время живёт в Нидерландах, рассказал, что платит за «коммуналку» около €300—350 в месяц. С уборкой ежемесячная оплата жилья ему обходится примерно в €400.

Ранее Саакашвили заявил, что вернётся на Украину после ухода с поста главы украинского государства Петра Порошенко. 

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