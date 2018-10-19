В Тернопольской области Украины объявлен траур по жертвам ЧП в Керчи

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В Тернопольской области Украины 19 октября объявлено днём траура в связи со взрывом и стрельбой, произошедшими в Керченском политехническом колледже.
В Тернопольской области Украины объявлен траур по жертвам ЧП в Керчи
  • Reuters

Об этом сказано на сайте областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что произошедшая трагедия не может оставлять равнодушными и «не может не вызывать реакции». 

«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено днём траура», — заявила пресс-служба.

Отмечается, что в области будет приспущен государственный флаг Украины с чёрной лентой и ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Крыму объявили трёхдневный траур в связи с ЧП в керченском колледже.

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