Мирзиёев поблагодарил Путина за памятник первому президенту Узбекистана в Москве
- РИА Новости
«Хочу искренне, от себя лично и от народа Узбекистана, вас поблагодарить за увековечение памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», — сказал Мирзиёев Путину в начале переговоров, которые проходят в Ташкенте.
В свою очередь Путин сказал, что Каримов многое сделал «для развития российско-узбекских отношений».
Ранее m24 сообщал, что в центре Москвы установили памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.