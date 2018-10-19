Мирзиёев поблагодарил Путина за памятник первому президенту Узбекистана в Москве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за открытие в Москве памятника первому узбекскому президенту Исламу Каримову. Об этом сообщает Интерфакс.

«Хочу искренне, от себя лично и от народа Узбекистана, вас поблагодарить за увековечение памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», — сказал Мирзиёев Путину в начале переговоров, которые проходят в Ташкенте.

В свою очередь Путин сказал, что Каримов многое сделал «для развития российско-узбекских отношений».

Ранее m24 сообщал, что в центре Москвы установили памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову.