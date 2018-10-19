В Азербайджане скончались трое спасённых с судна иранских моряков

Азербайджанские пограничники спасли моряков с иранского сухогруза Nazmehr в Каспийском море, позднее трое членов экипажа скончались в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Госпогранслужбы Азербайджана, экипаж иранского сухогруза запросил помощь в связи с массовым отравлением моряков на борту.

Пограничники добрались до судна и обнаружили на борту семь членов экипажа, находившихся в тяжёлом состоянии.

После этого корабль направился в сторону Апшеронского порта. Пострадавшие были госпитализированы.

По данным Минздрава Азербайджана, трое из семи иранских моряков скончались в больнице.

«Остальные иранские моряки в настоящее время находятся под наблюдением врачей», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Приморье обнаружили рыболовную шхуну КНДР с погибшим моряком.