В Азербайджане скончались трое спасённых с судна иранских моряков
- © shipspotting.com
По данным Госпогранслужбы Азербайджана, экипаж иранского сухогруза запросил помощь в связи с массовым отравлением моряков на борту.
Пограничники добрались до судна и обнаружили на борту семь членов экипажа, находившихся в тяжёлом состоянии.
После этого корабль направился в сторону Апшеронского порта. Пострадавшие были госпитализированы.
По данным Минздрава Азербайджана, трое из семи иранских моряков скончались в больнице.
«Остальные иранские моряки в настоящее время находятся под наблюдением врачей», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Приморье обнаружили рыболовную шхуну КНДР с погибшим моряком.