В Азербайджане скончались трое спасённых с судна иранских моряков

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Азербайджанские пограничники спасли моряков с иранского сухогруза Nazmehr в Каспийском море, позднее трое членов экипажа скончались в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.
В Азербайджане скончались трое спасённых с судна иранских моряков
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По данным Госпогранслужбы Азербайджана, экипаж иранского сухогруза запросил помощь в связи с массовым отравлением моряков на борту.

Пограничники добрались до судна и обнаружили на борту семь членов экипажа, находившихся в тяжёлом состоянии.

После этого корабль направился в сторону Апшеронского порта. Пострадавшие были госпитализированы. 

По данным Минздрава Азербайджана, трое из семи иранских моряков скончались в больнице. 

«Остальные иранские моряки в настоящее время находятся под наблюдением врачей», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Приморье обнаружили рыболовную шхуну КНДР с погибшим моряком.

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