Путин заявил о готовности налаживать отношения с новыми властями Украины
- РИА Новости
«Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чём-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», — сказал Путин.
Также президент заявил, что осуществление украинскими спецслужбами терактов и убийств руководителей Донбасса — самый плохой способ наладить отношения с этими регионами.
«Самый правильный способ — исполнить Минские соглашения. Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ, на который Украина согласилась», — отметил он.
RT вёл прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.