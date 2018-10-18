Путин заявил о готовности налаживать отношения с новыми властями Украины

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Москва готова выстраивать отношения с новым руководством Украины после окончания внутриполитических циклов там.

«Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чём-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», — сказал Путин.

Также президент заявил, что осуществление украинскими спецслужбами терактов и убийств руководителей Донбасса — самый плохой способ наладить отношения с этими регионами.

«Самый правильный способ — исполнить Минские соглашения. Ведь никто же не заставлял, это же компромиссный документ, на который Украина согласилась», — отметил он.

RT вёл прямую трансляцию выступления Путина на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.