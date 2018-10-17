Украина усилила контроль на границе с Крымом после взрыва в Керчи

Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом в связи со взрывом в Керчи, сообщает Госпогранслужба Украины.

«В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы приняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админграницах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти меры прежде всего касаются недопущения любых провокаций на границе и обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно, что устроивший теракт в Керчи покончил с собой.

По последним данным, в результате взрыва погибли 18 человек.