Украина усилила контроль на границе с Крымом после взрыва в Керчи
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«В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы приняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админграницах», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти меры прежде всего касаются недопущения любых провокаций на границе и обеспечения безопасности граждан.
Ранее стало известно, что устроивший теракт в Керчи покончил с собой.
По последним данным, в результате взрыва погибли 18 человек.