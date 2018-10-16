Луценко назвал депутата Рады «солнцеликим крокодилом»

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал депутата Верховной рады Александра Вилкула «солнцеликим крокодилом».
Луценко назвал депутата Рады «солнцеликим крокодилом»
  • Reuters

Об этом сообщает  «СТРАНА.ua».

Отмечается, что данное заявление прозвучало в рамках процедуры представления Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула.

По информации издания, перед голосованием по данному вопросу Вилкул заявил с трибуны Верховной рады, что никуда не убежит и ходит на допросы, хотя и считает выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. Он также обвинил правоохранительные органы Украины в давлении на его адвокатов и свидетелей, а также в прослушке его телефона.

Луценко назвал выступление депутата «крокодильими слезами», а его самого — «солнцеликим крокодилом». Он также добавил, что телефон Вилкула никто не прослушивает.

После этого прошло голосование по вопросу снятия неприкосновенности, во время которого за высказались лишь 137 депутатов, то есть данное предложение было отклонено из-за нехватки голосов.

В марте украинский парламент удовлетворил представления Луценко и дал согласие на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. 

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