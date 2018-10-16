СК России возбудил ещё три уголовных дела по факту обстрелов в Донбассе

Следователи возбудили ещё три уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

РИА Новости

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — приводит её слова ТАСС. По версии следствия, украинские военные применяли тяжёлые виды вооружения, проводя прицельные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса. Ранее СК возбудил два уголовных дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители.