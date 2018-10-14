В полиции Киева подтвердили задержание около 100 человек у Киево-Печерской лавры

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о задержании около 100 человек возле Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на отдел коммуникаций полиции.

По словам Крищенко, 14 октября полиция проводила профилактическую работу с организаторами мероприятий и предупреждала о реакции на выявление подозрительных лиц.

«Я неоднократно подчёркивал, что мы сможем защитить все культовые сооружения и не допустим каких-либо актов вандализма, захватов и тому подобного», — заявил начальник полиции.

Он уточнил, что все задержанные у лавры были доставлены в управление полиции для установления анкетных данных и профилактической беседы.

Ранее СМИ сообщили, что около 100 человек задержаны возле Киево-Печерской лавры и доставлены в Печерское районное управление.