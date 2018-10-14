Украинских военных поздравили клипом с ополченцами

В Сумской области Украины ветеранов боевых действий в Донбассе поздравили клипом, на кадрах которого изображены ополченцы самопровозглашённых ЛНР и ДНР, символика республик и пленные украинские солдаты.

Как сообщает ТСН, это произошло в Конотопе во время торжеств ко Дню защитника Украины, на которых присутствовали около 500 военных и полицейских.

Видео из клипа вывели на большой экран во Дворце культуры во время танцевального номера.

«Сначала это было недоразумение. Хотелось понять, как могло произойти, что на таком концерте появилось такое видео. Злость, возмущение были», — рассказал один из военнослужащих, Богдан Войцеховский.

Концерт был организован местным управлением культуры, однако его руководитель не смог объяснить случившееся. Директор Дома культуры сообщил, что инцидент произошёл из-за технического сбоя программы и невнимательности монтажёров.

И. о. городского головы Конотопа Татьяна Сизон заявила, что по данному факту «открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 — это умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной розни».

Расследованием инцидента занимаются полиция и СБУ.

В марте двое участников операции в Донбассе вернули свои боевые награды, выступая против действий властей.