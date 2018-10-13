Климкин выступил против публикации данных венгров на сайте «Миротворец»

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что выступает против травли венгров и публикации на сайте «Миротворец» данных украинцев, получивших венгерское гражданство.
Климкин выступил против публикации данных венгров на сайте «Миротворец»
  • Reuters

Он отметил, что «законы надо выполнять», в том числе положения статей законов о гражданстве и государственной службе.

«Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет, но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме», — приводит его слова «Европейская правда». 

Комментируя появление данных на «Миротворце», Климкин заявил, что его беспокоит «сравнение венгров, получивших второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины».

Ранее в базу данных «Миротворца» попали более 300 жителей Закарпатья с венгерским гражданством.

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