Климкин выступил против публикации данных венгров на сайте «Миротворец»
- Reuters
Он отметил, что «законы надо выполнять», в том числе положения статей законов о гражданстве и государственной службе.
«Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет, но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем, как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме», — приводит его слова «Европейская правда».
Комментируя появление данных на «Миротворце», Климкин заявил, что его беспокоит «сравнение венгров, получивших второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины».
Ранее в базу данных «Миротворца» попали более 300 жителей Закарпатья с венгерским гражданством.