Порошенко рассказал о том, как он был моряком

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после окончания школы он поступил в «высшую мореходку» и «даже успел стать старшиной кубрика». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Порошенко рассказал о том, как он был моряком
  • Reuters

Об этом Порошенко рассказал во время посещения Херсонской государственной морской академии.

«Мало кто знает, что после окончания школы я поступил в высшую мореходку. Даже успел стать старшиной кубрика, а потом одновременно пришли документы, что я поступил в институт Международных отношений», — сказал он.

Украинский президент добавил, что «эта судьба лишила его морской стези».

Отмечается, что в 1989 году Порошенко с отличием окончил факультет международных отношений и международного права Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко.

В июне 2017 года Порошенко рассказал, что делал уколы на ночных дежурствах с женой.

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