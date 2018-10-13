В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлка городского типа Калиново, посёлка Голубовское и железнодорожной станции Марьевка», — отмечается в сообщении.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, который президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду.

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