Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал инициативу провести благодарственную молитву за предоставление автокефалии украинской церкви.

По его словам, с предложением «помолиться за Украину, её войско и единую церковь» к нему обратилась группа уважаемых общественных лидеров.

«Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви. Предлагаю собраться на исторической Софийской площади 14 октября в 9:30», — написал Порошенко в Facebook.

Ранее Константинопольский патриархат подтвердил, что принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.