Лукашенко показал Путину малую родину

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили малую родину белорусского лидера, передаёт БЕЛТА.

Сообщается, что президенты осмотрели дом в агрогородке Александрия Шкловского района, где рос Лукашенко, прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.

По данным агентства, они также побывали на Трофимовой кринице, с которой Лукашенко связывает семейная история: в своё время дед президента — плотник Трофим — обустроил этот источник.

Во время поездки главы государств передвигались на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска, при этом вёл машину Лукашенко.

Угощали Путина блинами и драниками из печи, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Могилёв.