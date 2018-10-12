Лукашенко показал Путину малую родину
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- РИА Новости
Сообщается, что президенты осмотрели дом в агрогородке Александрия Шкловского района, где рос Лукашенко, прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.
По данным агентства, они также побывали на Трофимовой кринице, с которой Лукашенко связывает семейная история: в своё время дед президента — плотник Трофим — обустроил этот источник.
Во время поездки главы государств передвигались на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска, при этом вёл машину Лукашенко.
Угощали Путина блинами и драниками из печи, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Могилёв.