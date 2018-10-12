Лукашенко показал Путину малую родину

Короткая ссылка
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили малую родину белорусского лидера, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко показал Путину малую родину
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Сообщается, что президенты осмотрели дом в агрогородке Александрия Шкловского района, где рос Лукашенко, прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами. 

По данным агентства, они также побывали на Трофимовой кринице, с которой Лукашенко связывает семейная история: в своё время дед президента — плотник Трофим — обустроил этот источник.

Во время поездки главы государств передвигались на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска, при этом вёл машину Лукашенко.

Угощали Путина блинами и драниками из печи, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Могилёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить