На арсенале под Черниговом возросла интенсивность взрывов
- Reuters
«В связи с усилением ветра наблюдается раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков боеприпасов, разбросанных на территории арсенала», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на территории арсенала работают 15 групп разминирования, вблизи него — 21.
Накануне на двух площадках склада боеприпасов фиксировались одиночные взрывы низкой интенсивности.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.