На арсенале под Черниговом возросла интенсивность взрывов

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Интенсивность взрывов на территории арсенала под Черниговом, где ранее произошёл пожар, увеличилась. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны Украины.
На арсенале под Черниговом возросла интенсивность взрывов
  • Reuters

«В связи с усилением ветра наблюдается раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков боеприпасов, разбросанных на территории арсенала», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории арсенала работают 15 групп разминирования, вблизи него — 21.

Накануне на двух площадках склада боеприпасов фиксировались одиночные взрывы низкой интенсивности.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.

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