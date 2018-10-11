В Совфеде прокомментировали намерение Киева внести проект резолюции ГА ООН по Крыму

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал намерение Киева внести проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
В Совфеде прокомментировали намерение Киева внести проект резолюции ГА ООН по Крыму
  • РИА Новости

«Мы рассматриваем Крым как часть России, поэтому мы сами решаем, какие вооружения мы размещаем, какие корабли находятся в российской акватории Чёрного моря. Это суверенное дело нашей страны», — заявил сенатор.

По его словам, если резолюцию всё-таки внесут, то общий политический контекст, антироссийские настроения, скорее всего, заставят за неё проголосовать.

«Правовые последствия при этом ничтожны», — добавил он.

Ранее председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в беседе с ФАН оценил планы Киева.

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