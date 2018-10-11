В Совфеде прокомментировали намерение Киева внести проект резолюции ГА ООН по Крыму
- РИА Новости
«Мы рассматриваем Крым как часть России, поэтому мы сами решаем, какие вооружения мы размещаем, какие корабли находятся в российской акватории Чёрного моря. Это суверенное дело нашей страны», — заявил сенатор.
По его словам, если резолюцию всё-таки внесут, то общий политический контекст, антироссийские настроения, скорее всего, заставят за неё проголосовать.
«Правовые последствия при этом ничтожны», — добавил он.
Ранее председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в беседе с ФАН оценил планы Киева.